Trønder-Lyn får penger til stier

Nyheter

Trønder-Lyn har fått 5000 kroner fra Statskog til utbedring av stier i Råbygdmarka på Kvål, framgår det av ei pressemelding fra Statskog.

Stiene er i tilknytning til Trehjørningen som er et populært område året rundt. Området er også flittig brukt av skigåere.

I søknaden har Trønder-Lyn skrevet at stiene skal oppgraderes slik at folk kan bruke vanlige tursko fram til rasteplasser og trimposter, og målet er at folk kommer fram noenlunde tørrskodd.

Statskog skriver i pressemeldinga at 33 friluftstiltak landet rundt har fått en førjulsgave fra Statskogs støtteordning. Gaven er på en million kroner, og aktivitetene har fått enten 10.000 kroner eller 5000 kroner. Trønder-Lyns søknad var en av seks i Midt-Norge som ble innvilget.