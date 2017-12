Fraråder brukte bildekk i baner

Nyheter

Prioriteringslista for spillemidler ble banket gjennom i Melhus kommunestyre sist tirsdag uten debatt, og dermed er anbefalinga fra Melhus idrettsråd og rådmannen fulgt. Dermed er anlegget til Trønder-Lyn på Sørøya stadion på topp.

Tidligere har Anna Lina Mørreaunet Holm (KrF) fått gjennomslag for at brukte bildekk ikke skal brukes som granulat i kunstgressbaner, og i kommunestyremøtet viste Mørreaunet Holm til dette vedtaket. I utlandet har det vært en stor debatt om gummigranulatene i kunstgressbaner kan være helseskadelige.

Sørøya stadion på topp 12 prosjekter står på prioriteringslista for spillemidler. Melhus kommunestyre behandler lista tirsdag.

På prioriteringslista er den eneste ubygde kunstgressbanen en ballplass Løvset velforening skal bygge, og Mørreaunet Holm sa at hun forutsetter at det ikke benyttes resirkulerte bildekk på ballplassen. Mørreaunet Holm mener at kommunen har et ansvar siden kommunen er forurensningsmyndighet.

– Dette er ikke et kommunalt anlegg, og jeg vet ikke om kommunen kan gjøre noe med bruken av bildekk. Det er ikke ulovlig å bruke oppmalte bildekk. Kommunen må først og fremst feie for egen dør, men vi kan be rådmannen ta med seg innspillet videre, sa ordfører Gunnar Krogstad (Ap).

