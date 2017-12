Bygde aktivitetsrom på loftet

Nyheter

– Dette er vi stolte over. Vi har vært med på byggeprosessen i stedet for at noen har bygd rommet for oss. Jeg tror aktivitetsrommet blir et fint samlingssted for oss brukere, sier Fredrik Aabel.

Plassmangel

Idrettsveien bofellesskap som har i underkant av 50 brukere der mange sliter med ulike former for utfordringer, har opplevd plassmangel. Enhetsleder Marit Leer Øyaas forteller at enheten ble flyttet fra Idrettsveien i Varmbu på grunn av plassmangel, og opplevde fort at det også var trangt i Lenalia i Melhus sentrum der basen er blitt etablert.

– I likhet med gruppa eldre, ser det også ut som at den gruppa brukere vi har, er økende, opplyser Leer Øyaas.

Da driftsleder Rune Bjørgvik skulle opp på loftet for å sjekke noe der, så han muligheten for å innrede rommet på loftet til et aktivitetsrom.

Stor innsats

– Det første var å få lov til å bruke rommet. Dette hadde vi aldri klart uten Geir Morten Gagnås og Rune Bjørgvik. Det er lagt ned utrolig mye frivillig arbeid, og Melhus kommune er heldig som har så mange hjelpere. I tillegg fikk vi 180.000 kroner av kommunen. Dette er blitt nok et mestringsprosjekt for oss, sier Leer Øyaas.

Inne i det flotte aktivitetsrommet er det biljardbord og shuffleboard. Sistnevnte er gitt i gave av årets 50-årskonfirmanter.

– Har du en tung dag, kan du gå hit, sier Aabel og demonstrerer shuffleboarden.

Dessuten er det langbord, monter med premiene brukerne har tatt i forbindelse med aktiviteter og et sofahjørne med T-skjorter som knyttes til aktiviteter brukere og ansatte har vært med på.

Nye mål

– Vi skal ikke bare sette oss ned, men fortsatt være i aktivitet, forklarer aktivitetsansvarlig Stian Falch.

De har deltatt i Birken og gatefotball, og tidligere i år nådde de Galdhøpiggen. Neste år skal de også være med på Birken, og de har planer om å dra på villmarkstur i Femundsmarka.

Torsdag var det høytidelig åpning av Loftet i Lenalia med ordfører og varaordfører til stede. 36 møtte opp til åpninga.