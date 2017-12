Godt resultat av UP-kontroll

Nyheter

54 kjøretøy ble kontrollert av Utrykningspolitiet i en kontroll i Melhus sentrum torsdag formiddag. Politiet stod med kikkert, for å registrere bruk av bilbelte og håndholdt mobiltelefon, samt generell adferdskontroll. Sjåfører ble også rutinemessig stoppet for promillekontroll.

Politiet gav én reaksjon i løpet av kontrollen, som varte i underkant av en time. Dette gjaldt bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring.

Politibetjent Even Landsem er fornøgd med resultatet av kontrollen.

– Dette må sies å være et fint resultat. Én ulovlighet er én for mye, men ofte ser vi verre resultater, sier Even Landsem i Utrykningspolitiet.