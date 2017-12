Vil vi få se Johannes Høsflot Klæbo i disse vottene?

Nyheter

I sommerens fjelløp «Hundåskarven rundt» løp Johannes Høsflot Klæbo inn til seier. For noen var unggutten ennå et ubeskrevet blad, men slett ikke etter vinterens sesongåpning på ski. I premie etter fjelløpet fikk Johannes blant annet et par strikkede Singsås-votter.

Johannes sin morfar kommer fra Singsås, og han har hytte i Nekjådalen. Her har Johannes og familien vært mye på tur. Skiløperen er godt kjent i terrenget, og han har lagt ned mange treningstimer i Nekjådalen.

Det var Ragnhild Ingeborg Myhre som strikket votteparet til vinneren. Hun skriver i årets lokalhistoriske blad «Far tå folk» at Singsås-votten er en ny idé som ble satt ut i livet i år. Soknedal har allerede sitt eget vottemønster, og under ei samling i bygdekvinnelaget i Singsås sist vinter ble ideen om en egen vott lansert. Designer Hilde Morseth ble kontaktet, og hun laget flere utkast. Mønsteret som ble valgt har et rosemotiv med sju blad. Dette skal symbolisere de sju gamle skolekretsene i Singsås: Kotsøy, Buset, Forsetmo, Forbygda, Hindbjørgen, Singsås og Almås.

Allerede på bygdekvinnelagets basar i april ble de ferdige vottene lansert, og Ragnhild Ingeborg Myhre skriver at de ble godt mottatt. Etterspørselen etter mønster og ferdig strikkede votter har vært stor.