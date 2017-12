Fyllekjørte ved tinghuset og fikk 75.000 kroner i bot

Nyheter

En melhusbygg i 50-årene som ruskjørte i Trondheim, har fått 75.000 kroner i bot, betinget fengsel i 24 dager og tap av førerkort i 21 måneder. Dommen falt i Sør-Trøndelag tingrett, og mannen har vedtatt dommen.

Promillen ble målt til 1.06 da han 30. august på dagtid i år ble tatt for promillekjøring ved Trondheim tinghus i Trondheim sentrum. Prøven ble tatt i underkant av en time etter at han foretok kjøreturen. I tillegg til å ruskjøre, rygget mannen inn i tinghusgata mot kjøreretningen for så å svinge seg tilbake inn i Bispegata. Også sistnevnte var mot kjøreretningen. Da saken nylig var oppe i tingretten, erkjente mannen straffskyld for promillekjøringa og han tilsto kjøring mot kjøreretningen.

Retten mener at det å bo avsides slik den dømte melhusbyggen gjør, ikke er tellende for at han skal beholde førerkortet. Før han får tilbake førerretten, må mannen avlegge full førerprøve.