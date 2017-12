Nyheter

Politiet i Trøndelag merker godt at det for tiden er vanskelige kjøreforhold.

- Både i går og i dag har vi fått mange henvendelser om problemer i trafikken på trønderske veier, forteller operasjonsleder Kamilla Engen i Trøndelag politidistrikt. Hun har en klar oppfordring til bilistene:

- Kjør etter forholdene. Beregn litt ekstra tid og ta det rolig, sier Engen.

Norge har vinter hvert år

Hun understreker at det er mye trafikk på trønderske veier, og at de aller fleste sjåførene kjører bra.

- Men noen blir utålmodig og frustrert. Bilistene må huske på at vi er i Norge og her er det vinterføre, sier Engen. Hun ber også folk om å ta høyde for at det kan ta tid før alle veiene blir brøytet og strødd eller saltet.

- Strøbilene rekker ikke å være over alt hele tiden. Så er veien glatt, må folk kjøre rolig, sier Engen.