Tirsdag formiddag klokken 10.53 fikk politiet melding om en trafikkulykke like sør for Kotsøy. To biler skal ha kollidert ved avkjøringa til Troøybakkan.

- Det skal være snakk om en frontkollisjon i lav hastighet. Det er ikke meldt om personskader, opplyser operasjonsleder Bernt Tiller ved Trøndelag politidistrikt til Trønderbladet.

Ifølge Tiller bistår politiet med skademelding og bilberging er på vei.

Det skal ikke være trafikale problemer på stedet.