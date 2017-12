Forventer støy når Soknedalsbrua skal bygges

Nyheter

Soknedalsbrua er under bygging, og Statens vegvesen varsler at det kommer til å bli en del støy denne uka og neste uke som følge av spunting.

Statens vegvesen opplyser på sin nettside at arbeidet vil vare i fire arbeidsdager innenfor tidsrommet 07-19. Ingen av arbeidsdagene vil være på søndag, opplyser assisterende prosjektleder Idar Lillebo.

På nettsida skriver vegvesenet at ingeniørfirmaet Norconsult har utarbeidet en støyprognose, og at den viser at anleggsarbeidet med Soknedalsbrua holder seg innenfor støybestemmelsene med unntak av spuntarbeidet som altså vil pågå denne uka og neste uke. Ifølge vegvesenet har kommuneoverlegen godkjent at det kortvarige spuntarbeidet går over støybestemmelsen T-1442.

Spunting er nødvendig for å holde byggegrop til fundamentene for brua fri for vann fra elva Sokna, oppyser vegvesenet. Stålskiver skal rammes ned i grunnen, og det er dette som gir en del støy.