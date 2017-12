Disse vant pepperkakekonkurransen

Nyheter

Pepperkakelandsbyen på Melhus bibliotek ble flittig studert under Jul i Melhus på lørdag. Her var det flotte byggverk og morsomme detaljer.

Det mest spesielle bidraget kom fra Elvebakken montesorribarnehage, og navnet på bidraget var "Sammen er vi sterke". Det viser barn og voksne som går rundt jordkloden. Bidraget fikk førsteplass i konkurransen for barnehager og skoler.

Bibliotekmedarbeider Kristin Lerli forteller at det i år var åpnet for at også private kunne levere inn bidrag. I den klassen kom det inn to bidrag - Tårnbyggerne i Klemmets veg og Julie og Johannes. Disse fikk delt førsteplass.

I alt 14 bidrag kom inn, og det var litt færre enn i fjor.

- Premien i klassen for barnehager og skoler er et besøk fra Melhus bakeri, mens de to private vinnerne vil få beskjed om å hente premie på biblioteket. Vi har laget en liten oppmerksomhet til alle skoler og barnehager som deltok, sier Kristin Lerli.