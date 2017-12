Nå er det Jul i Melhus

Nyheter

Lørdag arrangerer Melhus skolekorps Jul i Melhus, og det skjer utenfor Melhus rådhus. Anders Eggen fra Melhus skolekorps forteller at det kommer til å bli stor aktivitet både ute og inne.

Ute og inne

– Ute kommer det 15 boder, og 6–8 boder vil være inne. Vi er veldig stolt over å ha fått med oss så mange til markedet. Her blir det lokalproduserte produkter. Dessuten blir det juleforestillinger inne i rådhuset. Ute blir det bålpanne, og folk kan hygge seg med bålkaffe. Det blir også en egen konkurranse for pepperkakehus, sier Eggen.

Eggen opplyser at det er ledige billetter til de to juleforestillingene.

– Vi har engasjert profesjonelle lydfolk, og de vil ta seg av lydopplegget ute og inne.

Det ene starter klokka 15, og to timer senere tenner ordfører Gunnar Krogstad julegrana utenfor rådhuset. Den andre juleforestillinga starter klokka 18.

Snart Jul i Melhus igjen Melhus skolekorps hamrer, spiller, synger og øver replikker for å forberede Jul i Melhus.

Pepperkakekonkurranse

En av deltakerne i konkurransen for pepperkakebygg, er Øya videregående skole og ungdomsskole. Elevene laget onsdag en modell av bygninger på skolen, og lærer Even Martin Meslo forteller at pepperkakeverket er besørget av elever som stilte opp på frivillig basis.

– Dette er bygd på en plate, og så fraktes bygget til rådhuset. Det er kjekt å få være med på Jul i Melhus, og det blir jo god stemning med musikk og bålkaffe, sier Meslo.

Inne på biblioteket kan publikum beskue de flotte og kreative pepperkakehusene som er levert inn til konkurransen.

Melhus skolekorps opplever et solid oppsving, og har aktivitet på ulike fronter. Dette er blitt lagt merke til i Melhus formannskap, og det var stor vilje til å gå et tilskudd til korpset da kommunen fikk søknad om støtte til Jul i Melhus. Formannskapet hadde drøyt 29.000 kroner på konto til ulike formål, og ga 19.000 kroner til skolekorpset øremerket førjulsarrangementet. Berit Wold Fjelle (Ap) sa i formannskapsmøtet at korpset har store utgifter til for eksempel uniformer og instrumenter. I tillegg bevilget formannskapet 10.000 kroner til Narimas barnehjem som Ungdomsrådet støtter.