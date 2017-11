Store prisforskjeller på SFO og i Melhus blir det dyrere

Nyheter

Både rådmannen og politikerne mener at prisen på skolefritidsordninga i Melhus må opp fra nyttår. Rådmannen foreslår en prisøkning på 16,4 prosent, og dette forslaget støtter opposisjonen. Flertallsgruppa synes imidlertid rådmannens forslag er for drastisk, og vil ha ei økning på 8 prosent i stedet. Rådmannen vil at flere barn skal over på helplass.

En helplass i Melhus koster 2425 kroner pr. måned, mens en halvplass koster 1379 kroner pr. måned.

Neste års pris for skolefritidsordninga avgjøres når budsjettet for Melhus skal behandles, og det skjer 12. desember.

NTNU Samfunnsforskning har kartlagt prisene for SFO, og har kommet fram til at 1500 kroner i måneden skiller den dyreste og den billigste SFO-plassen i Sør-Trøndelag.

Klæbu er dyrest der en helplass koster 2700 kroner, mens det er billigst i Tydal er en helplass koster 1200 kroner pr. måned. Billigst i Norge er det i Berlevåg der en helplass koster 850 kroner i måneden.

I ei pressemelding skriver NTNU Samfunnsforskning at de på oppdrag fra Utdanningdirektoratet skal samle inn data om SFO-tilbudet og evaluere dette. Den forrige helhetlige evalueringa var ifølge NTNU, i 2002.

- Siden den gang har vi for eksempel sett en økning i antallet aleneforeldre og minoritetsspråklige elever med integreringsbehov. Det moderne arbeidslivet stiller nye krav til deltakelse og debatten om heldagsskole har vært reist gjentatte ganger. En evaluering av SFO-tilbudet må sees i lys av dette og det kan synes på høy tid å ta en ny gjennomgang, skriver NTNU i pressemeldinga.