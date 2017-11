Overså kjøreforbud- fikk bot

Nyheter

Mannen i 30-årene fra Midtre Gauldal har en ledende stilling i et entreprenørfirma, og var tiltalt for å ha tillatt kjøring med anleggsmaskiner langs en gang- og sykkelvei som var under bygging i Selbu. Arbeidstilsynet hadde bestemt at det skulle være kjøreforbud på grunn av fare for at masser kunne gli ut.

Da saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett, erklærte mannen seg ikke skyldig.

Tilsyn

Det var mandag 21. september 2015 at Arbeidstilsynet kom på tilsyn til byggeområdet. Det var uenighet mellom firmaet og Statens vegvesen om veiens stabilitet der firmaet hadde byggeoppdrag for vegvesenet. HMS-leder i firmaet mente det var uforsvarlig å åpne veien slik vegvesenet ville, før det forelå endelig rapport fra geolog om veiens stabilitet.

Vegvesenet fattet vedtak om å stenge veien, og tiltalte sa i retten ifølge domspapirene, at han var kjent med vedtaket. Men han tillot likevel ifølge retten, at det ble kjørt med lastebiler på strekninga som var stengt. Ifølge tiltalte omfattet ikke forbudet den strekninga der det ble kjørt med lastebiler. HMS-lederen reagerte med sinne da han ble klar over at den tiltalte hadde tillatt lastebilkjøring.

Ventet lenge

Først 15. juni året etter sendte Arbeidstilsynet anmeldelse til politiet. Den lange liggetida hos Arbeidstilsynet og at saken lå seks måneder hos politiet, ble vektlagt av retten da straffen skulle utmåles. Politiet forsøkte å få den tiltalte mannen fra Midtre Gauldal til å godta et forelegg på 10.000 kroner, men lyktes ikke ifølge domspapirene, å få kontakt med ham før rettssaken startet.