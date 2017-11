Dømt for råkjøring i Trondheim

Nyheter

På 19-årsdagen gikk det fort unna for melhusbygg. Politiets måling viste at melhusbyggen kjørte 115,6 kilometer i 80-sona i Okstadbakkan i Trondheim.

25. august gikk det enda raskere unna, og da skal hastigheten ha oversteget 140 km/t på vei inn i Strindheimtunnelen. Der var det også 80-sone. Råkjøringa førte til at førerkortet til melhusbyggen ble inndratt 2. oktober, men 7. oktober ble han stanset av politiet mens han var på kjøretur.

Betinget fengsel

Sør-Trøndelag tingrett har dømt 19-åringen til betinget fengsel i 24 dager, 15.000 kroner i bot og tap av førerrett i åtte måneder.

Da saken var oppe i tingretten, erkjente mannen ikke straffskyld. Aktor mente at 19-åringen burde dømmes til 25 dagers fengsel, og tap av førerrett i 15 måneder, mens forsvareren la ned påstand om frifinnelse.

UP

Under den første kjøreturen som altså var på 19-åringens bursdag, hadde UP en observasjonspost ved påkjøringsrampa på E6 nordover ved Tonstadkrysset. En politibetjent observerte en bil som hadde vesentlig høyere fart enn øvrige biler, og startet forfølgelse for å måle farten. Gjennomsnittsfarten var 115,6 km/t. Tiltalte ble tilbudt et forelegg, men nektet å vedta dette da han mente at han ikke hadde kjørt over 80 km/t i Okstadbakkan. I retten ble videoen vist fram, og retten festet lit til at det var tiltaltes bil som kunne observeres.

Kjørte forbi politibil

Den andre bilturen som var på i tiltalen, var da 19-åringen kjørte en bil han disponerte, og denne kjøreturen gikk i retning Strindheimtunnelen. I retten forklarte tiltalte at han muligens en kort periode hadde kjørt opp i 100 km/t under passering av en annen bil. Bilen han kjørte forbi, tilhørte en politibetjent som kjørte en sivil politibil. Politimannen trodde bilen tiltalte kjørte, var et utrykningskjøretøy fordi tiltalte blinket med lysene. Da bilen passerte, følte han ifølge rettspapirene, at han nærmest ble truffet av bilen tiltalte kjørte. Han la seg etter bilen fordi han syntes den hadde høy hastighet, og speedometerkontroll som Statens vegvesen foretok, viste at tiltalte hadde vært oppe i 145 km/t. Bilen ble stanset av andre politifolk i Havnegata. Denne kjøreturen endte med at førerkortet ble hanket inn, og Sør-Trøndelag tingrett godkjente midlertidig inndragning.

Men 7. oktober oppdaget politiet at 19-åringen var ute på kjøretur igjen da de så bilen hans ved ei bensinpumpe i Trondheim. Årsaken til at politibetjentene kjente igjen bilen, var at det hadde kommet inn mange meldinger til politiet om at bilen var involvert i råkjøringer. Tiltalte mente at det ikke var hans skyld at han kjørte uten førerkort fordi han mente at han ikke hadde hørt at tingretten hadde bestemt at førerkortet var beslaglagt.

Må regne med politiets øyne

Retten skriver i domspapirene at tiltalte framstår som svært umoden i forhold til hvordan man opptrer i trafikken.

- Det synes åpenbart at det er gode grunner for politiet ser på tiltalte som en person som har en uønsket adferd, og som man ønsker fjernet fra trafikken dersom han fortsetter i samme spor. Han må derfor forvente at han blir holdt øye med, heter det i dommen.

Sør-Trøndelag tingrett har også hatt oppe en annen sak om råkjøring i Okstadbakkan. En 18-åring kjørte i 149 km/t på E6 i Okstadbakkan 25. oktober i år, og han ble dømt til 21 dagers fengsel og tap av førerrett i 18 måneder. Mannen som nå er blitt 19 år, har vedtatt dommen.