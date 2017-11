Advarer mot brannfarene i desember

Nyheter

– Levende lys, peiskos, bruk av komfyren og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i julen, særlig i kombinasjon med inntak av alkohol. Gjør det derfor til en huskeregel å bytte batteri 1. desember, som er røykvarslerdagen, sier Gjensidiges kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad.

I 2016 var det 231 branner i Sør-Trøndelag, 33 av disse var i desember.

Røykvarslerdagen markerer starten på kampanjen Aksjon boligbrann. I perioden 5.–7. desember får opp mot 40.000 husstander over hele landet besøk av brann- og feiervesen og det lokale elektrisitetstilsyn med tilbud om en enkel kontroll av brannsikkerheten i boligen.

Røykvarslere redder liv - Benytt røykvarslerdagen 1. desember til å bytte batteri og teste røykvarslerne dine, oppfordrer Stig Onsøyen, branninspektør i Gauldal brann og redning.

Størst brannrisiko i Oslo

Sør-Trøndelag er det fylket med tredje flest branner per innbygger, med 74,68 branner per 100.000 innbyggere (237 totalt). Oslo (96,59 ) og Finnmark (91,93) har flest branner per innbygger. Minst brannfare er det i Rogaland (41,31 branner per 100.000 innbyggere). Tallene gjelder for perioden mellom 1. mai 2016 til 30. april 2017.

Rekordfå ofre i 2017

Til tross for den økte brannfaren i desember og januar, har antallet omkomne i brann sunket kraftig med årene.

Se video! En heftig dag på jobben De kjente de levde, brannkonstablene, da de gang på gang hev seg uti i ei tidvis vill og konstant kald Gaula. Se video fra den heftige kursdagen.

Aldri før har det omkommet færre mennesker i brann i Norge enn i 2017, viser ferske tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

I 2016 døde 40 mennesker i brann, mens gjennomsnittet siden 1979 har vært 64 brannofre årlig. I 2017 har kun 22 omkommet i brann.

– 2017 tegner til å bli et vendepunkt for brannsikkerheten. Dette er en formidabel utvikling i riktig retning. Vi ser også at antallet branner generelt går ned i Norge, sier Øyvind Setnes, forebyggingsekspert i Tryg Forsikring.

Manglende røykvarslere

Det anslås imidlertid at en halv million mennesker bor i boliger uten fungerende røykvarslere, og Selnes advarer mot faren det kan utgjøre.

– Halvparten av alle dødsbranner skjer i boliger som ikke har røykvarslere som virker. Når en brann oppstår, har du kun få minutter på deg til å komme deg ut av huset, så vær sikker på at du kan høre røykvarsleren i hele huset, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Øver på å takle en stor tunnelulykke i Soknedal Nødetatene skal sammen med vegvesenet og kommune øve på hvordan de skal takle en tunnelkatastrofe.

Direktøren anbefaler nordmenn å teste røykvarslere jevnlig og når man har vært bortreist over lengre tid. Det er også en fordel å støvsuge den jevnlig, noe som øker varslerens levetid.