Datasamarbeid over grensa

Nyheter

Melhuspolitikerne blir nå spurt om kommunen skal bruke millioner på datasamarbeid med Skaun kommune.

Kostnadsdeling

Først ut er Melhus formannskap som behandler saken i dag tirsdag. Rådmannen anbefaler at Melhus kommune sier ja til datasamarbeid med Skaun. Totalt vil samarbeidet ifølge rådmannen, koste 12 millioner kroner hvorav Melhus skal betale 7 millioner kroner. Kommunestyret avgjør om Melhus skal bli med i et slikt samarbeid.

Rådmannen ble bedt av kommunestyret i fjor om å utrede mulige områder for interkommunalt samarbeid, og på et rådmannsmøte ble det enighet om å utrede muligheten for IT-samarbeid. Fra før er Melhus og Skaun blitt enige om å ha felles barnevernstjeneste fra nyttår.

De tillitsvalgte er følge ei utredninga om felles IT-samarbeid, blitt orientert. I utredninga anbefales det at samarbeidet ses på som en intern enhet samtidig som at det skal oppleves og fungere som hver kommunes enhet. IT-samarbeidet skal for eksempel ifølge utredninga, dreie seg om felles dataplattform. Skaun har 4,75 årsverk innen IKT, mens Melhus har 6 årsverk selv om kommunen er over dobbelt så stor.

Melhus vil helst samarbeide nordover Melhus finner seg partnere i det interkommunale samarbeidet, og det er ikke i retning Midtre Gauldal.

Stordriftsfordeler

Bakgrunnen for at rådmennene ønsker datasamarbeid, er å få dannet større fagmiljøer for å møte digitale utfordringer og forventninger hos innbyggerne samt være mindre sårbar ved ferieavvikling og sykefravær. Rådmennene ser også for seg at det kan bli stordriftsfordeler ved at kommuner har felles teknisk plattform og dermed slipper å drive utvikling hver for seg.

Ifølge en utredning vil spesielt satsinga på velferdsteknologi, være et område der kommunene kan komme til å stå overfor store utfordringer.