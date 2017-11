Nyheter

Politiet vil anmelde en sjåfør etter at last har falt av en henger. Lasten falt av ved påkjøringsrampa på E39 på Øysand. Mandag i 10-tida melder politiet at det er ryddet på stedet.

- Fører vil bli anmeldt for ikke å ha sikret lasten godt nok, opplyser politiet på Twitter.