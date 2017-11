Nyheter

Politiet meldte rundt 23.15 om et en trafikkulykke øverst i Okstadbakken. Noen minutter senere melder de at det skal ha vært et kraftig sammenstøt, og at hele sørgående kjørefelt øverst i Okstadbakken er stengt i en periode.

Politiet skriver at to biler er involvert, og at to personer virker å være hardt skadd. En skal være fastklemt.