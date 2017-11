Nyheter

En sjåfør meldte inn at et rådyr var påkjørt i Budal, ikke langt fra sentrum, fredag rundt klokka 17.30. Sjåføren skal selv ha tatt direkte kontakt med viltnemda, slik at rådyret ble avlivet, opplyser operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt. Det ble litt skader på bilen i sammenstøtet.