Nyheter

– Alle ble fridd til. Heldigvis avslo Kristin Johnsen alle frieriene, fortalte Siri Marie Bleke (14) da Melhus ungdomsråd fortalte om turen til Taveta i Kenya.

Ville bli bedre kjent

Flere medlemmer av Melhus ungdomsråd var tidigere i år på tur til Melhus kommunes vennskapskommune i Kenya sammen med barne- og ungdomskonsulent Kristin Johnsen samt andre ansatte i Melhus kommune.

Hensikten med turen var å bli bedre kjent med vennskapskommunen og besøke barnehjemmet ungdomsrådet støtter økonomisk og med gaver. Under tirsdagens kommunestyremøte fortalte Siri Marie Bleke, Nora Emilie Økdal, Hedda Mathisen og Maren Grøtte om turen. Tre av dem hadde på kjoler som var sydd i Taveta.

Under besøket fikk jentene som er i midten av tenårene altså frieri, og samtlige ble avslått.

Oppholdet i Taveta og i en masailandsby har gjort stort inntrykk av på ungdommene.

Les mer om om at ungdomsrådet skulle på tur

Sult og sykdom

– Vi hører lite om sulten i Kenya, sa ungdommene.

Sykehus fikk de stifte bekjentskap med siden to av dem ble dehydrerte og trengte behandling. Ambulansen ble beskrevet som shabby.

– Sykehuset hadde venterom under et tre. Det var helt annerledes enn St. Olavs hospital, sa Maren Grøthe.

Foreldreløse barn

Ungdomsrådet er opptatt av at det er mange foreldreløse barn i Taveta, og at de fleste barn dør om de ikke har besteforeldre som kan ta seg av dem eller at de kommer på barnehjemmet. 80 prosent av befolkninga er under 35 år, fortalte ungdomsrådet. Under besøket ble en samarbeidsavtale med barnehjemmet underskrevet. Ungdomsrådet og andre har samlet inn penger og utstyr for å hjelpe barn i Taveta.

– Uten bidragene fra oss hadde de ikke klart å kjøpe inn utstyr. Vi har reddet disse barna, og vi håper å kunne redde flere, fortalte ungdomsrådet.

Samler inn fotballutstyr Fotballklær og sko til vennskapskommunen i Kenya har strømmet inn.

Ungdomsrådet håper å kunne samle inn penger til bygging av et nytt barnehjem.

Melhus kommune har over flere år hatt samarbeid med Taveta i Kenya, og fokuset nå er særlig rettet mot helse og omsorg for barn.