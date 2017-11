Stipend til unge utøvere

Nyheter

Komité for oppvekst og kultur i Melhus avgjorde onsdag hvem som får årets stipend, opplyser komitéleder Berit Wold Fjelle (Ap). Stipendene tildeles utøvere i alderen 15–25 år, og størrelsen på stipendene er avhengig av hvor mye som er avsatt i årsbudsjettet.

Kultur

Kulturstipendet gikk til Anna Victoria Tønnesen (15) som spiller fiolin, og går på Kulturskolen i Melhus samt på lørdagsskolen i Trondheim der hun har hatt flere solistoppgaver. Dessuten spiller hun i juniorsolistene i Trondheim, var solist under Melhusbankens talentpris i fjor og var deltaker i supertorsdag med Trondheim Symfoniorkester. I begrunnelsen nevnes det også at Anna Victoria også spille piano, danser samt er med på drama og visuelle kunstfag.

Idrett

Idrettsstipendet ble tildelt Tomine Fjorden som er svømmer på høyt nivå for Vestbyen IL. Tidligere har hun drevet med fotball, ski og terrengsykling. Fra 2013 har svømming vært hovedidretten. I begrunnelsen heter det at Tomine nettopp har deltatt i junior-NM der hun ble nummer sju i sin klasse, og at hun stort sett blir nummer en eller to i sin årsklasse under konkurranser i Trøndelag. Videre er det nevnt at Tomine trener 6–8 ganger i uka i tillegg deltar på stevner.

Komiteen har også pekt ut hvem som får årets kulturpris.

– Navnet på kulturprisvinner skal holdes hemmelig en stund av ulike årsaker, opplyser Wold Fjelle.

Wold Fjelle vil ikke si hvorfor navnet skal hemmeligholdes, og hun sier at komitémedlemmene har fått beskjed om ikke å si noe.