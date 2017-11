Nyheter

Onsdag hadde Utrykningspolitiet kontroll ved Bankhallen i Melhus, og kontrollen tok sikte på å avdekke om bilistene brukte bilbelte og ikke holdt mobilen i hånda mens de kjørte.

Bankhallen er i Martin Tranmæls veg på vestsida av Melhus sentrum.

Ifølge meldinga fra politiet ble det utstedet tre forelegg for bruk av mobiltelefon, og det vanket to gebyr for manglende bruk av bilbelte.