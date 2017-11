Glede i Midtre Gauldal over E6-vedtak i Melhus

Nyheter

– Det er ingen tvil om at vi er glade for E6-vedtaket som ble gjort i Melhus, og veibygging er viktig lokalt, regionalt og nasjonalt sier Aina Midthjell Reppe, leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen avdeling Midtre Gauldal.

Næringsforeninga

Midthjell Reppe gikk sammen med NiT Melhus, i forkant ut med en sterk henstilling om at Lerkrysset måtte utgå for å få raskere oppstart for E6. Tirsdag kveld ble det knappest mulig flertall i Melhus kommunestyre for at Lerkrysset kan spares inn av Nye Veier. Melhuspolitikerne snakket lite i debatten om mulig startdato for ny E6, og var mest opptatt av om Ler trenger ett eget kryss. Etter vedtaket gjenstår nå kryss på Skjerdingstad og kryss på Hovin. Tidligere har krysset på Lundamo forsvunnet fordi statsråd Jan Tore Sanner (H) ville ha det vekk av hensyn til Gaula.

– Tidlig E6-start viktigst I Melhus formannskap kan det være flertall for å beholde Lerkrysset på ny E6, og det liker næringsforeninga dårlig.

–Det er viktig å huske på at styret i Nye Veier avgjør når E6 skal bygges. Lokalt er det viktig at kommunene får vedtatt reguleringsplanene. Alle ønsker byggestart i 2019, sier Midthjell Reppe.

Stemte vekk Lerkrysset Etter lang debatt i Melhus kommunestyre, var det klart at det er flertall imot Lerkrysset.

Nye Veier skal i midten av desember ha prioriteringsmøte, og så kan det gå ett år til neste, har utbyggingssjef Lars Bjørgård opplyst til Trønderbladet. Selskapet har framhevet at E6 sør er mer modent enn en del andre veiprosjekter i porteføljen, og at det åpner seg et handlingsrom ettersom E39-strekninga Mandal-Kristiansand er blitt utsatt.

I Midtre Gauldal ønsker Nye Veier blant annet å spare inn Løkliakrysset i Soknedal.

- Dersom Midtre Gauldal kommune ønsker å beholde krysset, må kommunen bekoste det selv. Det har kommunen ikke økonomi til, sier Midthjell Reppe.

Krysskampen på E6: Her blir det bare to kryss Mens enkelte politikere i Melhus kjemper for sitt fjerde kryss på Ler, blir Midtre Gauldal mest sannsynlig avspist med kun to kryss.

Ordføreren

Ordfører Sivert Moen (Sp) er også svært glad for vedtaket i Melhus.

– Vedtaket er veldig positivt med tanke på at E6 sør nå kan være ferdig til Ulsberg allerede i 2027, og til Støren ett år tidligere. Dette har stor betydning for næringsliv og bosetting i hele regionen. Ny vei vil også bedre bomiljøene på Lundamo, Ler og Kvål som slipper all gjennomgangstrafikken, som kommer utenfra Melhus. Dette tror jeg og blir veldig bra for de aller fleste. At det bygges fire felts vei er også helt avgjørende for å få nødvendig kapasitet og framkommelighet, uttaler Moen.

I Melhus kommunestyre foreslo Kristelig Folkeparti å gå redusere antall felt på ny E6 slik at det ikke blir firefelts motorvei, og det fikk ikke flertall. Nye Veier mener fire felt er nødvendig av hensyn til trafikksikkerheten.