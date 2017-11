Kristelig Folkeparti vil ha noe igjen for å vrake Lerkrysset

Nyheter

Melhus kommunestyre skal i kveld avgjøre om Nye Veiers spareplan skal følges, og spørsmålet er hvor flertallet er akkurat nå. Som tidligere omtalt har Kristelig Folkeparti ombestemt seg, og går nå inn for å spare inn Lerkrysset. Det kan bety at det ikke er flertall for Lerkrysset.

Imidlertid varsler Kristelig Folkeparti at de vil lansere et forslag der de godtar at Lerkrysset utgår, men at Lerkrysset skal vurderes på nytt om Nye Veier ikke holder den utlovede tidsplanen for E6. Jan Arne Bremnes (KrF) opplyser at partiet arbeider for å samle flertall for forslaget.

Partiet har lagt fram et forslag om at dersom Nye Veier ikke har E6 Melhus-Ulsberg ferdig innen 2030, skal Melhus kommune ha saken tilbake for en ny vurdering av Lerkrysset. Samtidig er partiet tydelig at det synes det foreslåtte Lerkrysset ikke er en god løsning verken når det gjelder utforming eller når det gjelder bruk av dyrkajord.

- Vi blir truet med at veien ikke blir ferdig før i 2035, og til og med Ole Bruum er trukket. Jeg er fristet til å ta inn Tussi. Det er tussi å skulle legge en vei på matjord, sier Anna Lina Mørreaunet Holm (KrF) fra talerstolen.

Mørreaunet Holm sier at partiet vil ha en ny vurdering av E6 om den ikke er ferdig før 2030, og da med hensyn til blant annet miljøet. Kristelig Folkeparti har også reist spørsmålet om det er behov for fire felt.

Miljøpartiet De Grønne har antydet at partiet vil vurdere forslaget, mens Melhus Arbeiderparti sier at partiet vil stemme for formannskapets innstilling om å beholde Lerkrysset. Melhuslista har hatt nytt medlemsmøte der Lerkrysset igjen var tema, og Tore Johansen sier at Melhuslista fortsatt går for å beholde Lerkrysset.

Trønderbladet har spurt gruppeleder Einar Gimse Syrstad fra Arbeiderpartiet om partiet er skuffet over at Kristelig Folkeparti har endret syn siden formannskapsmøtet.

- Jeg tar dette til etterretning. Det skal ganske mye til for at jeg blir skuffet, sier Gimse Syrstad.

Gimse Syrstad legger til at da flertallsgruppa (Ap, H og KrF) ble dannet, ble det gitt åpning for å være uenige i saker.

Fire representanter i kommunestyret har meldt seg inhabile i saken. Disse er Sigmund Gråbak (Melhuslista), Mikal Kvaal (H), Svein Evjen (H) og Stig Ler (Ap).

I kommunestyresalen er det svært mange tilstede. Kommunestyret har 37 representanter, og så er det en velfylt tilhørerbenk med ansatte fra Nye Veier, vanlige tilhørere og presse.