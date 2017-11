Kampen om Lerkrysset vekker stor interesse

Nyheter

Tilhørerbenken i kommunestyresalen i Melhus er sjelden fullsatt, men i dag sitter mange bak i salen. Presseoppbudet er stort.

Lerkrysset

Årsakene er naturligvis spareplanen til Nye Veier. Som tidligere omtalt vil Nye Veier blant annet spare inn Lerkrysset som er anslått å koste 375-400 millioner kroner. Lerkrysset er blitt symbolet på spareplanen til Nye Veier, og engasjerer folk langt utover Melhus kommunes grenser. Nye Veier har satt hardt mot hardt, og prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan er klar på at dersom Lerkrysset ikke spares inn, blir det ikke E6-bygging verken i Melhus eller i Midtre Gauldal, Rennebu eller Oppdal med det første. Ifølge Nye Veier vil ny E6 Melhus-Ulsberg ikke stå ferdig før i 2035 om Lerkrysset beholdes.

Flertall i formannskapet for Lerkrysset Kristelig Folkeparti mener at Nye Veier oppfører seg som en bulldoser og bruker frykten som våpen når veiselskapet sier at det ikke er mulig å være som Ole Brumm som sier ja takk begge deler.

Mens det er minimalt med strid om de andre sparetiltakene, er det ventet kamp om Lerkrysset. Selv om det er kommet fram at Kristelig Folkeparti ikke vil støtte samarbeidspartner Arbeiderpartiet som vil ha Lerkrysset, er ingenting avgjort før avstemninga er holdt.

Det er ikke flertall for Lerkrysset Kristelig Folkeparti har bestemt seg: De stemmer IKKE for Lerkrysset.

Først utpå kvelden blir det klart om det er flertall for Nye Veiers spareplan. Kommunestyremøtet startet klokka 16, og i starten orienterer Melhus ungdomsråd om turen til Taveta. Deretter skal Nye Veier få ta turen til talerstolen for å holde foredrag om E6-bygginga. Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) har endret litt på sakslista slik at saken om spareplanen kommer tidlig i møtet. Trønderbladet kommer med en sak om Lerkrysset så fort vedtaket er gjort i dag.

Ber Melhus bøye av om Lerkrysset Fylkesordfører Tore O. Sandvik mener at Melhus kommunestyre må frafalle kravet om kryss på Ler.

Kan ikke si når det blir E6-bygging

- Det blir E6 i Trøndelag, men spørs når. Hovedårsaken til at E6 nordover blir prioritert først, er at trafikken der er dobbelt så stor. Vi har dårlig vei sør for Trondheim, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan da han startet foredraget som Nye Veier har fått holde.

Nye Veier kan ikke gi noen garanti for når E6 får oppstart, og Vatnan nevner noen momenter. Disse er innsparinger, ferdig vedtatte reguleringsplaner, et oversiktiglig kostnadsbilde og at det gis rom internt i Nye Veier for E6 sør etter at kontrakten for E39 Mandal-Kristiansand er blitt utsatt.

Utbyggingsdirektør Lars Bjørgård sier at mertida for den som må kjøre fra Ler til Skjerdingstad for å komme seg inn på ny E6, er tre minutter. For den som må kjøre fra Ler til Hovin for å komme seg inn på ny E6, er mertida fem minutter ifølge Nye Veier.

Hvis alle sparekuttene til Nye Veier gjennomføres, har Nye Veier spart inn 16 prosent. Dette er ikke målet til Nye Veier som mener at 20 prosents kutt må til for at E6 Melhus-Ulsberg skal rykke opp på prioriteringslista.

Ifølge Nye Veier vil det bli igjen 2500-3000 kjøretøy på gamle E6 når ny E6 står ferdig. På nyveien vil det ifølge Nye Veier være 13.000 kjøretøy.