Her blir det bare to kryss

De to toplanskryssene blir på Prestteigen på Støren, og rett sør for Soknedal sentrum.

Opprinnelig var det tegnet inn et kryss i Løklia, mellom Vindalsliene og Garli, men det foreslår nå Nye Veier å ta ut i sin etter hvert så kjente effektiviseringsrunde hvor de skal spare 20 prosent av kostnadene.

Ramper ved Håggåbrua

– Ja, de som bor i området Vindalsliene må kjøre enten til Berkåk eller Soknedal sentrum for å komme inn på E6, avhengig av i hvilken retning de skal, bekrefter utbyggingssjef Lars Bjørgård i Nye Veier.

Det blir i tillegg nordvendte ramper ved Håggåbrua, men ikke en kryssløsning.

Det er mange kryss som skal enten forsvinne eller endres, for å spare inn de 20 prosentene Nye Veier må få gjort før strekningen Ulsberg–Melhus i det hele tatt skal vurderes plassert høyere på prioriteringslista. Klarer de å få ned kostnadene på hele strekningen, bebuder Nye Veier ferdig vei innen 2027.

Lars Bjørgård er krystallklar: Får de ikke gjennom innsparingstiltakene i de enkelte kommunene, blir det ikke noe av tidlig byggestart på noen deler av strekningen.

Ikke klarsignal uten kutt

– Hvis vi ikke klarer å redusere kostnadene med 20 prosent, får vi ikke lov til å starte en entreprise for strekningen Ulsberg–Melhus. Vi må ha et styrevedtak. Mange har sagt; hvorfor kan dere ikke bare starte på strekningen Kvål–Melhus, men det er hele strekningen fra Ulsberg til Melhus vi må få et «go» for. Det er det styret som vedtar, sier Bjørgård.

Her er kryssene som de ønsker å fjerne eller forenkle:

• Krysset på Ulsberg forenkles

• Krysset nord for Berkåk tas ut, det blir igjen ett kryss; sør for Berkåk sentrum

• Krysset i Løklia, mellom Garli og Vindalsliene, fjernes

• Krysset på Prestteigen på Støren skal gjøres billigere

• Ler-krysset ønskes fjernet, behandles som kjent tirsdag kveld i Melhus

• De ønsker å flytte krysset på Skjerdingstad mer rettet inn mot Hofstad næringspark

Krever omregulering

I tillegg er det mange flere innsparingstiltak, for eksempel at de kun skal bygge ett tunnelløp på Støren, kontra to som opprinnelig tegnet inn. I stedet foreslår de å bruke dagens E6-trasé som det ene kjørefeltet

Alle disse tiltakene krever nye reguleringsplaner, siden endringene er såpass drastiske. Strekningen Prestteigen–Gyllan er allerede trukket tilbake, og under arbeid. De er også i oppstarten med å omregulere Kvål–Melhus. De har også startet med omregulering fra Ulsberg til Vindalsliene.

– På resten av planene har vi en målsetting om å vente til vi har entreprenører på de forskjellige kontraktene. Vi skal stå ansvarlig for reguleringen, men vi mener det kan være bra å ha med oss entreprenørene og deres rådgivere. Slik kan vi forhåpentlig slippe en tredje reguleringsrunde igjen, sier Bjørgård.

Planen er å ha ny plan for Kvål–Melhus klar i februar-mars. Prestteigen–Gyllan satser de på at er klar til behandling i kommunen på forsommeren. Reguleringsplanen i Rennebu, forbi Berkåk, skal være klar i løpet av høsten 2018.