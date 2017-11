Det er ikke flertall for Lerkrysset

Nyheter

Et enstemmig medlemsmøte i Melhus Kristelig Folkeparti har vedtatt at de ikke vil stemme for Lerkrysset under dagens kommunestyremøte. Lokallagsleder Jan Petter Opedal sier at vedtaket er basert på at partiet synes krysset blir for dyrt, at det går med for mye dyrkajord og at det er uheldig at Gaula må krysses. Muligheten til å få oppstart for E6-bygging i 2019, har også veid tungt for partiet.

Dermed er det ikke flertall i Melhus kommunestyre for Lerkrysset såfremt stemmegivinga blir slik partiene har signalisert på forhånd.

Under formannskapsmøtet i forrige uke, var det flertall for Lerkrysset ettersom Jan Arne Bremnes fra KrF stemte sammen med Melhuslista og Arbeiderpartiet. Under medlemsmøtet mandag kveld stemte Bremnes mot Lerkrysset, og partileder Opedal forklarer det med at Bremnes ikke hadde et medlemsmøte å støtte seg på da han skulle stemme under formannskapsmøtet.

Melhus Kristelig Folkeparti stiller en betingelse for å være med på å la Lerkrysset utgå:

- Forutsatt at Nye Veier holder sitt løfte om den forespeilede framdriften i totalprosjektet, som det heter i vedtaket.

Ut fra signaler, er det bare Melhus Arbeiderparti og Melhuslista som har sagt at de vil stemme for å beholde Lerkrysset under dagens kommunestyremøte. Disse to partiene er avhengig av å få med seg en stemme til, og den kommer altså ikke fra Kristelig Folkepart. Høyre, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti har alle sagt at de vil stemme imot Lerkrysset blant annet av jordvernhensyn. Miljøpartiet De Grønne har ikke sagt høyt hva de vil stemme i kveld.

Nye Veier la under et folkemøte i Melhus fram en framdriftsplan for E6-bygginga. E6 mellom Melhus sentrum og Ulsberg er delt i tre entrepriser av Nye Veier. Den første er anslått å bli på en milliard kroner, og er mellom Melhus sentrum og rett sør for Kvål sentrum. Denne skal ifølge Nye Veier få byggestart i 2019, og begrunnes blant annet med ønsket å unngå trafikkork i Kvål sentrum som følge av at E6-strekninga Trondheim-Melhus da står ferdig samt behovet for E6-ramper for å få vekk den store lastebiltrafikken i Søbergdalen.

Saken oppdateres!