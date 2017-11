Ber Melhus bøye av om Lerkrysset

Nyheter

Melhuspolitikerne utsettes for en voldsomt press i forkant av kommunestyremøtet der spareplanen til Nye Veier skal behandles, og nå får Ap-ordfører Gunnar Krogstad henstilling fra eget parti om å bøye av. Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) foreslår i likhet med fylkespolitiker Torhild Aarbergsbotten (H) at Melhus kommunestyre frafaller krav om kryss på Ler.

- Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag ser det som svært viktig at utbygginga av E6 sør kommer i gang så fort som mulig. En raskest mulig ferdigstillelse av ny E6 sør med motorveistandard, er avgjørende for økt trafikksikkerhet og framkommelight. Fylkesutvalget vil derfor anmode Melhus kommunestyre om å frafalle krav om kryss på Ler slik Nye veier AS ber om, i tråd med mandatet fra sittende regjering, er fylkesordførerens forslag til uttalelse fra fylkesutvalget som har møte på tirsdag.

Tirsdag skal Melhus kommunestyre avgjøre om spareplanen til Nye Veier skal støttes. Nye Veier vil ta vekk Lerkrysset for å spare 375-400 millioner kroner.

Flertall i formannskapet for Lerkrysset Kristelig Folkeparti mener at Nye Veier oppfører seg som en bulldoser og bruker frykten som våpen når veiselskapet sier at det ikke er mulig å være som Ole Brumm som sier ja takk begge deler.

Vil ha garanti

- Samtidig må Nye Veier AS garantere for en oppstart av bygginga av E6 sør som gjør veien ferdig så raskt som mulig, og senest innen utgangen av 2027. Veien er allerede kraftig forsinket i forhold til opprinnelig plan. Veksten i tungtrafikken gjør dette til et kritisk spørsmål for trafikksikkerhet og næringsutvikling i Trøndelag og Norge, heter det i vedtaket fylkesordføreren anbefaler fylkesutvalget å gjøre på tirsdag.

Fylkesordfører Sandvik opplyser at han kommer med anbefalinga etter formannskapsmøtet i Melhus, og at det altså ikke skjedde i forkant.

Moen håper at melhuspolitikere snur om Lerkrysset Ordfører Sivert Moen tror melhusordføreren kjenner presset fra en region.

Høyre presser også på

Utspillet fra fylkesordføreren er et svar på et innspill fra gruppeleder Torhild Aarbergsbotten (H). Aarbergsbotten tok kontakt med Trønderbladet for å varsle at hun vil ta opp saken om E6 sør i fylkesutvalget på tirsdag, og nå har fylkesordfører Sandvik forberedt et svar på utspillet fra Aarbergsbotten.

Høyre jublet da Nye Veier fikk flere E6-strekninger i Trøndelag inn i sin portefølje. Så langt er ingen av strekningene bygd, men Nye Veier har kommet langt på vei med strekninga Ranheim-Værnes. Nye Veier har ikke villet gi noen garanti for når E6 sør står ferdig.

- Skulle ønske at E6 Trøndelag står øverst på lista Stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten (H) angrer ikke på at Nye Veier ble opprettet, men hun synes E6 i Sør-Trøndelag står for tur nå.

Fylkesordføreren mener det vil være fullstendig uholdbart om Nye Veier utsetter oppstart av E6 sør - ei strekning som fylkespolitikerne var enige om skulle komme foran E6 Ranheim-Åsen.

- Vi tåler ikke mer kakespising langs denne veistrekninga før veien står ferdig, mener Sandvik.

Fremskrittspartiet stemte imot E6 sør Fylkesordføreren (Ap) er forundret over at Fremskrittspartiet framstår som en forkjemper for ny E6.

I valgkampen for fire år siden lovte Høyre at dersom velgerne ga tillit til en høyreregjering, skulle E6 gjennom Sør-Trøndelag stå ferdig i løpet av sju år. Lovnaden var at veien skulle være ferdigstilt i 2023. Høyre fikk regjeringsmakt, og opprettet sammen med Fremskrittspartiet, det statlige veiselskapet Nye Veier. Nye Veier kom fram til at E6 sør hadde så lav samfunnsnytte at prosjektet ble satt nest nederst på prioriteringslista.

Nye Veier vil ikke gi opp å fjerne Lerkrysset Selv om det blir flertall i Melhus formannskap for Lerkrysset, vil Nye Veier legge fram en reguleringsplan uten dette E6-krysset.

Om grenda Ler

- For regionens utvikling er det en udiskutabel betydning å få ferdigstilt E6 sør så raskt som mulig, og som jeg vil forvente og tro at fylkesordføreren engasjerer seg fortsatt sterkt for at så vil skje. Det er det partifellene til fylkesordføreren som skal avgjøre i møte etter kl 16.00 denne tirsdagen om det er nasjonen og regionens beste som skal telle, eller om det er en grend i Melhus som skal vinne igjennom med sine krav. I en så stor og alvorlig sak for både Sør-Trøndelag og det nye Trøndelag, burde fylkesutvalget gi en uttalelse om saken, mener Aarbergsbotten.

Jokeren vakler om Lerkrysset Kristelig Folkeparti har fått mange henvendelser etter at partiet stemte for Lerkrysset, og partiet er jokeren når kommunestyret skal si ja eller nei til Nye Veiers spareplan.

Det har ikke lyktes Trønderbladet å få en kommentar fra ordfører Gunnar Krogstad eller gruppeleder Einar Gimse Syrstad. Hvorvidt det blir flertall for Lerkrysset i kommunestyret, er det åpent spørsmål siden Kristelig Folkeparti vakler i synet på krysset. Kristelig Folkeparti kan bli helt avgjørende for et flertall. Melhus Arbeiderparti og Melhuslista stemte sammen med Kristelig Folkeparti for Lerkryset i formannskapet forrige tirsdag.