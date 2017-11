Godt nok skodd for vinterføre?

Nyheter

- Det var ikke spesielt glatt, vi kom greit nok ned med gode piggfri dekk, forteller en bilist.

Han beskriver likevel trafikken på Bennavegen (fv 695) som kaotisk fredag morgen, og han stiller derfor spørsmål ved dekkutrustningen på de lastebilene som stod ved Eidem-svingen, ca. 2,5 kilometer fra Kvål sentrum i retning Hølonda.

Det stod to lastebiler med henger i 7.30-tida fredag morgen, før og etter svingen. To skolebusser hadde også stanset, trolig på grunn av at lastebilene sperret veien.

- Ingen la på kjetting, sier kvålsmannen som påpeker at dette er yrkessjåfører.

- Har de for dårlige dekk? undrer han.

Glatt på veiene Politiet ber bilistene kjøre pent.

Hos Vegtrafikksentralen har de notert at én innringer har etterlyst strøing og salting på fylkesveg 695 fredag morgen.

- Jeg tenker at entreprenøren jobber med saken og at forholdene bedrer seg, sier trafikkoperatør Ingvild Stabell Bredland ved Vegtrafikksentralen.