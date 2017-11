Nyheter

En mann i 50-årene fra Melhus er tiltalt for voldtekt og må i neste uke møte i Sør-Trøndelag tingrett. Ifølge tiltalen skjedde voldtekten i april for to år siden. Da skal han ha slått til en kvinne, lugget henne og deretter voldtatt henne. Voldtekten skjedde ifølge tiltalen, på et hotell et annet sted i landet.

Statsadvokat Kaia Strandjord har i tiltalen, varslet at det kan bli lagt ned påstand om erstatning/oppreisning til fornærmede. Tiltalen er tatt ut etter straffelovens paragraf 192 a) der det heter at den som skaffer seg seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd straffes for voldtekt med fengsel inntil 10 år. Strafferamma er inntil 21 år om voldtekten er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte.