Tanks på toglinja fører til tog innstilles på dagtid

Nyheter

Togreisende fra Lundamo og Melhus opplever for tida at de må ta buss i stedet for tog.

Reparerer etter tanksen

- På grunn av gjenoppbygging etter avsporing og tanks som falt av tog ved Skansen bru for noen uker siden må Bane Nor i neste uke stenge helt for all togtrafikk ved Skansen bru på dagtid, forklarer pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB. Det var 26. oktober et militært tog på vei til Rena mistet en stridsvogn på sporet mellom Trondheim og Skansen.

Lundeby forteller at det som gjenstår å reparere etter det NSB har fått opplyst hos Bane Nor, er kjøreledninga.

Elektriske tog snur på Heimdal, mens dieseldrevne tog kjører i rushet og snur på Skansen.

- Det kan ta 14 dager før det er mulig å kjøre helt fram, sier Lundeby.

Rørosbanens tog er innstilt mellom Trondheim S og Marienborg, mens Trønderbanens lokaltog er innstilt mellom Trondheim og Melhus/Lundamo. Elektriske tog slik som togene på Dovrebanen, blir innstilt mellom Trondheim og Heimdal i minst 14 dager til.

I neste uke blir det totalstenging både for dieseltog og elektriske tog mandag til fredag mellom klokka 08.40-13.30.

Alternativ transport

- Det blir satt opp alternativ transport. Vi anbefaler reisende å beregne seg ekstra god tid siden det kan ta tid med omlastinger, sier Lundeby.

Lundeby er glad for at mange i Melhus ønsker å benytte toget.

- Vi gjør så godt vi kan for at toget skal gå som normalt, sier Lundeby.

En av dem som har fått merke at toget ikke går slik det pleier, er Ann Tove Buklev som i dag skulle ta tog fra Kvål.

- Toget pleier å gå i rute klokka 12.35. Buss kom til det tidspunktet, men den skulle til Lundamo først og så til byen. En kommer for sent på jobb når buss for tog er en halv time eller mer forsinket til utgangspunkt som for mitt vedkommende er Kvål, forteller Buklev.