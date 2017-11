Nye Veier vil ikke gi opp å fjerne Lerkrysset

Nyheter

Om det blir flertall i Melhus formannskap på tirsdag for at Lerkrysset skal bygges, vil Nye Veier likevel legge fram en reguleringsplan der Lerkrysset ikke er med.

Det opplyser prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier.

Om statlig regulering

- Vi må ha en ny reguleringsplan på grunn av at det skal bli 110-sone. Melhus kommune er planmyndighet. Om Melhus vedtar at Lerkrysset skal være med, vil vi ikke be om en statlig regulering. Men konsekensen er at trafikantene blir stående i kø på Kvål, sier Vatnan.

Vatnan sier altså at Nye Veier ikke vil ta Lerkrysset til Stortinget om Melhus kommune vedtar å opprettholde krysset. Lerkrysset er tegnet inn i reguleringsplanen som Statens vegvesen fremmet.

Tirsdag skal Melhus formannskap behandle spareplanen til Nye Veier, og prosjektdirektør Vatnan har vært tydelig på at dersom Melhus kommune ikke går med på å spare inn Lerkrysset, blir det ikke tidlig byggestart. Vatnan mener at formannskapets vedtak på tirsdag er en veiledning, og han sier at Nye Veier trolig ikke vil være til stede på tilhørerbenken da. Derimot regner Vatnan at Nye Veier vil være tilhørere under kommunestyremøtet 21. november.

Nye Veier har antydet at strekninga Melhus-Kvål kan bli påbegynt i 2019. En garanti for at det faktisk blir byggestart i 2019, kan Vatnan ikke gi. Derimot mener han at det garantert ikke blir tidlig byggestart om det ikke spares inn omtrent 20 prosent på hele E6-prosjektet.

- Vi ønsker å bygge så raskt som mulig. Om vi ikke får spart inn 20 prosent, er det andre strekninger i Norge som prioriteres foran, sier Vatnan.

Kan bli flertall for krysset

Det er knyttet stor spenning til hvor flertallet er i Melhus formannskap. Ap er for Lerkrysset, mens H og Frp har flagget at de er imot.

Melhuslista hadde møte mandag formiddag, og Tore Johansen opplyser at Melhuslista er for Lerkrysset. Melhuslista har én representant i formannskapet. Sigmund Gråbak er inhabil, og i stedet møter Merethe Moum.

- Vi går for Lerkrysset, og er villig til å se på utforminga. En må ofre 80 mål dyrkamark for krysset. Plussida ble bedre enn minussida, og det handler ikke minst om forbindelsen til Klæbu og Trondheim, sier Johansen.

Johansen har ingen tro på at Nye Veier uansett vil starte opp i 2019.

- Blir det ikke Lerkryss nå, blir det aldri og det viser tidligere erfaring med E6 i Melhus. Det er veldig rart at det i et prosjekt til 13-16 milliarder kroner, ikke er plass til Lerkrysset, sier Johansen.

Snakker med politikerne

Johansen sier at Nye Veier har kalt inn den ene politikeren etter den andre for å lodde stemninga, og at også Melhuslistas Merethe Moum er blant dem.

- Vi kaller ikke inn noen, men vi gir tilbud til politiske partier om å få høre fakta i saken. Vi har orientert trøndelagsbenken, og så er det politikere som henvender seg til oss. Vi prøver å behandle alle likt. Jeg kjenner ikke politikken i Melhus, men jeg har skjønt hva ordfører Gunnar Krogstad mener, sier Vatnan.

Vatnan mener at det er noen politikere som skjuler faktum, og han mener at det er viktig at politikerne får høre hva Nye Veier mener er konsekvensen av at Lerkrysset blir med videre.

- I verste fall blir det ikke ny vei før i 2035, sier Vatnan.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) gjorde i valgkampen et poeng av at han fikk besøk av en delegasjon med fylkespolitikere og deriblant fylkesordfører Tore O. Sandvik, og at delegasjonen hadde snakket om E6 i 2032. Selv mente han at det ville være mulig å få E6 i 2027. Under valgkampen sa finansminister Siv Jensen (Frp) at det er mulig med byggestart for E6 i 2021.

