Hendelsen skjedde sent søndag kveld, i følge en melding politiet har publisert på Twitter. Mannen i 20-årene skal kjørt på et annet kjøretøy, med vedkommende var ikke innstilt på å forklare hendelsen overfor politipatruljen. Han løp derfor fra stedet, men har i ettertid fått førerkortet beslaglagt. Den unge mannen blir også anmeldt for påkjørselen.

Trønderbladet har ikke lyktes med å innhente mer informasjon fra politiet om hendelsen.