Rekordomsetning for Extra Melhus

Extra Melhus feiret med kake til kundene etter at butikken passerte den «magiske» omsetningsgrensa på 100 millioner kroner i uka.

- Dette har vært et fantastisk år så langt takket være alle de ansatte i Extra Melhus. Vinneroppskriften er enkel. Lave priser kombinert med et stort utvalg basert på det kunden vil ha, sier Vebjørn Skjærvold, butikksjef ved Extra Melhus.

Extra Melhus ligger an til nå 400.000 kunder i år dersom julehandelen slår til, opplyser de i en pressemelding.

- Vi skal gjøre vårt ytterste for å fortsette å gi kundene våre gode handleopplevelser, og ser frem til en travel og hyggelig jul, sier Skjærvold.

Extra-kjedens egne tall for oktober viser at veksten fortsetter i et ellers svakt marked.

Butikken på Melhus har hvert år hatt stor omsetningsvekst, og er en av de største i Coops lavpriskjede. Den er kommunens største dagligvarebutikk, og Extra-kjedens sjette største butikk på landsbasis.

- Vi er svært godt fornøyd med utviklingen hos Extra Melhus, både med omsetningen og de gode tilbakemeldingene som kundene gir oss. De ansatte gjør en fantastisk jobb, sier Bjørn Vik-Mo, viseadministrerende direktør i Coop Midt-Norge.