Trafikken flyter greit

Klokka 19 i kveld ble E6 stengt mellom på Klett og Tiller. Dette på grunn av arbeid med den nye veien. Når veien åpner igjen mandag morgen klokka 06.00 er det mulig å kjøre noen kilometer på ny asfalt. Omkjøring er skiltet via Heimdal.

Stenginga av hovedfartsåren inn mot Trondheim later til å ha gått greit. Politiet har i hvert fall ikke mottatt noen meldinger om det motsatte.

- Det kan tyde på at folk har fått med seg at veien skulle stenges. Så får vi håpe at de husker det når de skal hjem på søndag, opplyses det fra politiet.