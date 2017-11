Signerer for Norges beste lag

Nyheter

Etter fire sesonger i Trondheims-Ørn er Ingrid Syrstad Engen klar for en ny utfordring. Den nye utfordringen heter LSK kvinner, som betyr at U23-landslagsspilleren signerer for Norges klubb. Lillestrøm, som trenes av landslagslegenden Hege Riise, vant Toppserien i suveren stil. 11 poeng skilte ned til toer Avaldsnes. Trondheims-Ørn endte for forøvrig på en skuffende 8. plass.

– Jeg har sterke følelser for Ørn som klubb, og det er tungt og vanskelig å dra. Trenerne og spillerne der skal ha sin del av æren for at jeg kan ta dette steget. Men selv om det var en trist beskjed å gi til laget, føler jeg de støtter meg og er stolt av det jeg har fått til, sier 19-åringen til Adresseavisen.

Signeringen er ikke bekreftet av gultrøyene i sør ennå, men det er nok bare et tidsspørsmål før det skjer. Melhus-jenta er i Oslo i dag og skal i møte med trener Hege Riise. Trønderbladet har fått opplyst om at treneren er opptatt fram til klokka 13.

LSK spilte mesterligakamp mot Manchester City på Åråsen torsdag kveld. Hjemmelaget hang brukbart med i starten av kampen, men utover i oppgjøret var det klasseforskjell på lagene. Den engelske klubben vant til slutt 5-0 og er i praksis videre til neste runde, selv om det skal spilles returoppgjør.

Kanskje kan Engen bidra til at LSK blir mer konkurransedyktige mot internasjonale klubber neste sesong. Hun håper i hvert fall å ta spillet sitt til et nytt nivå. Som Guro Reiten har gjort denne sesongen. Spilleren med den slepne venstrefoten dro fra Trondheim-Ørn etter forrige sesong og virkelig stått fram denne sesongen. Hun ble toppscorer med 18 mål og har spilt seg inn på landslaget.