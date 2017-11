Fikk strøm i seg på datatreff

Nyheter

En 17 år gammel gutt ble i kveld sendt til St. Olavs hospital for en sjekk etter å ha fått strøm i seg. Hendelsen skjedde under datatreffet GauLAN på Støren som ble innledet i kveld. Politi og helsepersonell rykket ut, ifølge en melding fra politiet på Twitter. 70 spillinteresserte er samlet på GSK denne helga.

Arrangementsansvarlig Knut Inge Solem forteller til Trønderbladet at 17-åringen fikk strøm i seg da han skulle slå på en sikring. Årsaken til at sikringen gikk var et strømadapter som gikk varmt.

- Det går bra med ham (17-åringen). Han er på sykehuset for en sjekk, som er vanlig når slikt skjer, sier Solem.

Arrangøren går nå over det tekniske anlegget for å forsikre seg om at ingen andre før strøm i seg. Lørdag morgen skal også en elektriker kontrollere at anlegget er ok.

Datatreffet fortsetter som planlagt utover kvelden og natta. Det er ventet at mange ungdommer vil «døgne» foran datamaskinen.