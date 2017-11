-Ta heisen ut i verdensrommet

Nyheter

Astrofysiker Knut Jørgen Ødegaard og vitenskapsformidler og forfatter Anne Mette Sannes kommer torsdag kveld til Melhus rådhus med astroshowet "Out of Space".

Også egnet for barn

- Vi skal vise et multimedieshow med bilder og lydeffekter, og alt blir veldig visuelt, forteller Ødegaard.

Showet passer ifølge Sannes, for barn fra åtte år og oppover og voksne. Det er blitt vist en rekke steder, og Ødegaard opplyser at interessen har vært stor.

Ut i rommet

- Om noen år kan en ta romheisen fra bakken ved ekvator og ut i rommet. Vi kommer til å forklare hvorfor Mars er menneskets egentlige bosted i solsystemet, og vi vil fortelle når den første Mars-ferden vil skje. En tur til Mars blir noe annet enn en helgetur til Paris for to, sier Sannes.

Paret ønsker å formidle både framtidsvisjoner og det vi allerede vet om verdensrommet.

- Solsystemet skal koloniseres, og på midten 2030-tallet skal den første romheisen være i drift. Etter hvert vil det også bli reiser ut av solsystemet og til den nyoppdagede planeten rundt vår nærmeste nabostjerne. Publikum vil få høre om hvordan fremtidens stjerneskip vil se ut.

De er opptatt av å se mulighetene, og de tror at det kommer til å bli flere reiser ut av vårt solsystem samt gruvedrift på asteroider.

- Publikum kommer til å få høre om sorte hull, ormehull og om det finnes andre universer enn vårt eget. De fleste tror vi kjenner vårt solsystem, men det kan være en planet til ytterst i solsystemet, sier Ødegaard.

Om noen er bekymret for at jorda vil gå under med det første, vil Sannes berolige med at det vil gå enda noen milliarder år før sola brenner ut.

Ta med romsteiner

- Hvis noen har spennende steiner på hylla hjemme som de lurer på om kommer fra verdensrommet, så ta dem gjerne med. Vi ser gjerne på dem og gir ei vurdering, forklarer Sannes.