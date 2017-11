Her slikker elgene i seg veisalt

Nyheter

Dyrene slikket veien mens de halvveis lå i vekanten, forteller Roald Sagdahl. Melhusmannen fikk tatt bilder av elgene mens de nøt saltsmaken fra asfalten:

- Vi kom kjørende nordover over Dovrefjell mandag, og gjorde en kort stopp på Hjerkinn for å se Snøhetta i vinterdrakt. Idet vi runder en sving like sør for Kongsvold, ser vi noen dyr som halvveis ligger eller står i veikanten, og lurer på om det kan være dyr som er skadd. Vi stopper bilen, og ser da ei elgku og to kalver som kneler på veikanten og slikker salt fra veibanen. Vi tar noen bilder og ruller sakte videre mot dem, og tar flere bilder, forteller Sagdahl.

Men dyrene er så opptatt av å nyte smaken av veien at de fortsetter med å slikke salt, inntil det kommer noen store lastebiler nordfra. Da reiser de seg opp og tusler ut av veien.

- Vi kjører litt forbi stedet der de var, og svinger ut i veikanten der vi stopper, og jeg går ut av bilen for å se om de bare står og venter for å se om kysten er klar til mer saltmat. Jo da, de står der, men straks de får øye på meg, stikker de av gårde. En spesiell og artig opplevelse, synes Sagdahl.

