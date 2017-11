Starter med sprenginger i Soknedal

Nyheter

Statens vegvesen melder at det vil bli mye sprengingsarbeid i prosjektet E6 Soknedal,og at det blir sprenging i dagsonene i anlegget i tida framover.

– Nå braker det løs Anleggsmaskinene er på vei inn i Soknedal, og snart blir det rystelser og stengte veier.

Spengingene fører til at E6 og nærliggende lokalveier blir stengt. Entreprenøren får lov til å stenge E6 i maksimalt 30 minutter pr. salve. Tidsrommet for sprenging er mandag-torsdag 09-15 og 18-22. Fredager blir det mellom 09-13 og på lørdager fra 08-18. Vegvesenet varsler at stenging av E6 legges til hel time, f.eks klokka 09.

Vil høre brak

- Det vil merkes godt i Soknedal at det foregår veiarbeid, sier assisterende prosjektleder Idar Lillebo i Statens vegvesen.

Lillebo forteller at folk vil oppleve brak når det fyres av salver i dagsoner, og at det vil kunne kjennes rystelser.

- Rystelsene føles verre enn de er for bygningskropper, forklarer Lillebo.

Vegvesenet har innført en maksgrense for hvor store rystelsene kan være, og har rystelsesmålere på det Lillebo omtaler som strategiske bygninger.

Om en vil bli varslet i forkant, kan en melde seg på SMS-varsel. Varslet blir sendt ut omtrent to timer før sprenging.

Statens vegvesen varsler at det blir ei sprenging onsdag klokka 15, og volumet er på 300 kubikkmeter. Firmaet Aurstad er underentreprenør for AF Gruppen som fikk oppdraget, og vil stå for sprengingene.