Åpner julemarked i frisersalongen

Lefser, gøbb og håndlagede nisser. Det er noe av det du kan få kjøpt hos frisersalongen i Lundamo sentrum den 2. desember. Da er det nemlig førjulsdag hos Salong'88, og etter et lignende arrangement i fjor ser det ser ut til at Lundamo er i ferd med å få et helt julemarked denne lørdagen.

- I fjor opplevde vi stor suksess og fulle hus, med mange flotte salgsvarer og selgere, forteller Elin Bjerkset, daglig leder ved Salong '88.

- Vi har også ledig lokale for det som kan brukes til f. eks. strikkekafé, møter, kurs eller andre anledninger med plass til 20-25 stk, som vil bli åpnet for visning og bruk denne kvelden, forteller Bjerkset.

FAU selger julenek, juletreet tennes, det blir enkel juleservering og i år støtter arrangørene organisasjonen «Hjelp mæ å hjelpe - Trøndelag», som hjelper økonomisk vanskeligstilte i Trøndelag med gaver og mat. Gavene må være nye, mens det er opp til hver enkelt å avgjøre hvor dyr gaven skal være. Gavene pakkes inn og merkes med kjønn og passende alder for mottakeren. Det er også aktuelt med matvarer, hygieneartikler og husholdningsvarer, og penger kan overføres eller vippses til en konto.