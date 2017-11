Kan få båndtvang i skiløyper

Nyheter

Blir forslaget fra komite for teknikk og miljø i Melhus det endelige forslaget, blir det båndtvang i alle lysløyper og alle preparerte skiløyper for allment bruk.

I tillegg har komiteen vedtatt at dersom hunden medtas i disse løypene, skal hunden ikke være til hinder for andre skiløpere.

Båndtvang i skiløyper? Politiker foreslår at Melhus får båndtvang året rundt i skiløyper.

På høring

Endringa av forskrift for hundehold kom etter et innspill fra Maria Langland Nyutstumo (Sp), og forslaget ble satt fram i komite for teknikk og miljø på vegne av Senterpartiet og Melhuslista. Der ble forslaget enstemmig vedtatt. Den nye forskrifta er sendt ut på høring. Fristen for å komme med innspill er 8. desember.

Ønsker båndtvang i skiløypa Jårakjølens Venner forventer at hundeeiere har kontroll på hundene sine, og at det ryddes opp etter hunder.

I forslag til forskrift for hundehold står det at båndtvang innebærer at hunden skal holde fysisk i bånd eller være forsvarlig innestengt. Den ordinære båndtvangsperioden er fra 1. april til og med 20. august. I tillegg har kommunen utvidet båndtvang til og med 10. oktober der bufe beiter. Dessuten vil det ifølge forslag til forskrift, være båndtvang i alle lysløyper og preparerte skiløyper for allment bruk.

I forskrifta heter det også at det er båndtvang hele året i etablerte boligområder, handleområder, kirkegårder og idrettsanlegg. Når strendene på Øysand og Svorksjøen benyttes som badeplass, er det båndtvang der. Det er båndtvang hele året i rundløypa Melhussletta turstier.

Skal rydde opp etter hunden

Ett av punktene i forskrifta er at eier eller den som har ansvaret for hunden, plikter å rydde opp etter hunden på steder som er "alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel".

Forskrifta som nå revideres, er fra 2007.