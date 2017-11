Ønsker flere lokalmat-produsenter

Nyheter

Etterspørselen etter lokalmat er god, og Smak og opplev Melhus er på jakt etter flere som kan levere lokale produkter.

9. november arrangerer Melhus bondelag og Byneset bondelag temamøte om lokalmat. Møtet er myntet på folk som kan tenke seg å bli produsenter av lokalmat, og som lurer på hvilke krav og muligheter som finnes. Møtet er på Cafe Schei Jakobsen i Melhus, og påmeldingsfristen er mandag.

Under møtet vil Hans Petter Øien Kvam fortelle om hva Smak og Opplev Melhus går ut på, mens Mari Hørstad tar for seg hva som kreves for å få bli med på Bondens Marked. Norsk Landbruksrådgiving og Mattilsynet vil også være representert, og vil gi råd.

Bondens Marked er i Melhus to ganger i året, og er blitt tatt godt imot av forbrukerne. Enda flere burde selge produkter der, mener Smak og Opplev Melhus.