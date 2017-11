Tok kvelertak på sjåfør

Nyheter

I Sør-Trøndelag tingrett sto 22-åringen tiltalt for å ha tatt kvelertak på en sjåfør, for å ha utført skadeverk på bilen til sjåføren, for promillekjøring, kjøring uten førerkort samt gjentatte brudd på besøksforbudet overfor familiemedlemmer.

Retten kommenterer i domspapirene at det å bli tatt kvelertak på, kan medføre stort ubehag og skape frykt for eget liv. 22-åringen forårsaket skader på mannens bil slik at bilen ikke lenger var kjørbar. Det var natt til 12. desember i 2015 at mannen ble angrepet. Promillekjøringa skjedde i fjor, og politiet mener at promillen var minst 1,57.

22-åringen er tidligere domfelt en gang og bøtelagt flere ganger, og dette mente retten var skjerpende. Dommen ble på 30 dager i fengsel og 90 timer samfunnsstraff. Videre er han dømt til ei bot på 7000 kroner, og han mistet førerkortet for to år. Om han skal ha førerkortet tilbake, må han ta ny førerprøve. Han må også betale 30.000 kroner i erstatning til sjåføren han tok kvelertak på og for skadd bil. I formildende retning viser retten til at saken er blitt gammel uten at tiltalte kan lastes for det. Da saken nylig var oppe i tingretten, tilsto han og vedtok dommen.

