Må i fengsel for ruskjøring med vogntog

En vogntogsjåfør er dømt til fengsel i 21 dager og til ei bot på 30.000 kroner for promillekjøring med vogntog på E6 i Melhus. Mannen som er i 20-årene, mistet førerkortet for to år og må kjøre opp på nytt igjen.

Det var lørdag 2. september om morgenen han ble stoppet på E6 i Melhus. Utåndingsprøve viste at han var påvirket av alkohol. Promillen ble målt til 0,77 1,5 timer etter kjøringa. Da saken var oppe i tingretten, tilsto han og vedtok dommen. Retten mener at det er skjerpende at mannen kjørte med vogntog med høy promille på en sterkt trafikkert strekning. Etter at mannen ble tatt av politiet, har han vært uten jobb.