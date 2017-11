Kjørte med for tung tilhenger

Nyheter

Sjåføren trodde han hadde lov til å kjøre med tilhengeren, men ble dømt i tingretten. Dommen lød på 6000 kroner i bot og 2000 kroner i saksomkostninger for sjåføren i 40-årene fra Melhus. Mannen slapp med høyere bot fordi saken hadde blitt liggende lenge hos politiet.

Høsten for to år siden kjørte mannen i Trondheim en personbil og en tilhenger som til sammen veide 4300 kilo. Mannen godtok ikke bota han fikk, og mente at han hadde førerkort for å kunne kjøre med tilhenger. Dette ble avvist i retten, og retten viste til at det kreves førerkort klasse BE for å kunne kjøre med en slik totalvekt. Den førerkortklassen hadde ikke mannen.

I retten erkjente ikke mannen straffskyld, og han mente at han hadde lov til å kjøre med tilhengeren ut fra det førerkortet han tok i 1991. Retten betvilte ikke at mannen trodde det, men mente at mannen burde ha satt seg inn i regelverket. Med i tiltalen var også at tilhengeren ikke hadde lys fordi kontakten for lyset ikke var tilkoblet.