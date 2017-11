Nyheter

- Jeg er frustrert og jeg forstår ikke hvorfor enkelte har behov for å gjøre hærverk. Dette er så unødvendig, forteller Mia Røste som i dag lørdag oppdaget at busskuret ved E6 i Ler sentrum er blitt knust.

Lå glass overalt

Røste tror hærverket har skjedd i løpet av natt til lørdag.

- Det lå glass overalt også i veibanen. Dette ødelegger for mange og jeg håper vedkommende får hjelp, uttaler Røste som er bussbruker.

Uten glass i busskuret kan det bli temmelig bistert å vente på bussen om det regner og blåser.

Politiet ber om tips etter at mange busskur er knust Både Melhus og Heimdal er rammet av skadeverk på bygget som skal gi ly for bussreisende.

I det siste er mange busskur rundt om i Melhus blitt knus. Hærverk har blant annet rammet busskur ved Horg kirke og i Melhus sentrum. Tidligere i år er andre busskur blitt ødelagt. Byggeleder Per Olav Krogstad i Statens vegvesen har tidligere sagt til Trønderbladet at vegvesenet har mistanke om at noen tar en nødhammer fra bussen og bruker den til å knuse glasset i busskur. Krogstad fortalte at fire busskur ble ødelagt på ei uke.

- Vi anmelder alle sakene, slo Krogstad fast.

Nytt busskur er blitt smadret Denne gangen var det et busskur i Melhus sentrum som fikk unngjelde, og det er det fjerde på ei uke. Statens vegvesen tror noen slår med hammer på busskurene.

Glasset i busskurene er dyre å skifte ut og det er ventetid, har Krogstad opplyst om. Statens vegvesen vurderer nå å bruke et annet materiale i busskur for å få bukt med hærverket.

Busskur er totalt knust Her kan du se filmen av hvordan busskuret ser ut.

Statistikken til melhuspolitiet viser økning i anmeldt skadeverk, og antall skadeverkssaker har økt fra 13 i fjor til 28 i år.