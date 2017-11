Nå har Sør-Trøndelag sin laveste oktober-ledighet på 30 år

Nyheter

Sammenlikner vi med oktobertall må vi hele 30 år tilbake for å finne tilsvarende lav ledighetsprosent. Siden høsten 2016 er 630 færre ledige i fylket. Til sammen 923 personer deltar i et arbeidsrettet tiltak i oktober. Det utgjør 0,5 prosent av arbeidsstyrken og gir sammen med ledighetsprosenten en bruttoledighet på 2,4 prosent. Tilsvarende for landet er 3,1 prosent. Vi må tilbake til sommeren 2008 for å finne like lav ledighet i Sør-Trøndelag.

Ledigheten faller i Melhus og Midtre Gauldal Det er 26 færre arbeidsledige i de to kommunene enn det var for ett år siden.

Nedgang i Melhus og Midtre Gauldal

Både Melhus og Midtre Gauldal har nå en arbeidsledighet på 1,9 prosent. For én måned siden var ledighetsprosenten på 2 prosent i Melhus og 2,4 prosent i Midtre Gauldal. I Skaun er ledigheten 1,6 prosent.

I oktober har 15 kommuner i fylket en ledighet under to prosent og hele 19 kommuner har nedgang i ledigheten. Osen har fylkets laveste ledighet med 0,4 prosent. Størst nedgang i ledigheten har Agdenes med 61 prosent, og kun 13 personer er helt uten arbeid i kommunen. Høyest ledighet har Rissa og Roan, begge med 2,7 prosent av arbeidstyrken uten arbeid. I begge kommunene er ledighet synkende. I Rissa har mer enn 50 personer kommet ut i arbeid sammenlignet med høsten 2016. Trondheim har 2 096 ledige i oktober, det utgjør 2 prosent og er 375 færre enn i fjor.

Justert for sesongsvingninger er ledigheten i fylket 2,1 prosent, ned fra 2,2 prosent forrige måned.

Favner bredt

Økende aktivitet i oljesektoren, lave renter, gunstig kronekurs og generelt god optimisme i næringslivet bidrar til lavere ledighet for de fleste grupper.

– Vi ser at ledigheten synker for alle aldersgrupper og spesielt mye for de under 25 år. Samtidig har vi færre ledige innvandrere og stadig færre som går lenge ledig. Arbeidsmarkedet i Trøndelag går godt, med behov for kompetanse innenfor de fleste næringer, sier Arve Winsnes, konstituert direktør i Nav Sør-Trøndelag, i en presemelding.

Bedre i industrien

Med unntak av akademiske yrker synker ledigheten innenfor alle yrkesgrupper. Særlig stor er nedgangen innen industrien, men også ingeniør- og ikt-fag har en betydelig nedgang. Siden høsten 2016 er antall ledige innenfor ingeniør- og ikt-fag redusert med 125 personer, innen industrien med 175 og kontorarbeid med 65 personer. Disse tre yrkesgruppene står for over halvparten av ledighetsnedgangen.