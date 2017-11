Lerdrapet: Dømt til forvaring i 15 år

Nyheter

Dommerne i rettssaken mot den drapstiltalte 27-åringen fra Melhus, mener 27-åringen er skyldig i at Råger Holte ble drept, og har dømt ham til en forvaringsstraff på 15 år. Minstestraffen er 10 år, og så kan han søke om prøvetillatelse. I tillegg er tiltalte dømt til å betale 200.000 kroner i erstatning til Holtes mor og begravelseskostnader. Dette er i tråd med aktors og bistandsadvokats påstand.

27-åringen anket på stedet.

- Svært brutalt

Ifølge dommerne framstår drapet på Råger Holte som svært brutalt, og mener at Holte ble stukket etter at han var død. Forvaringsstraff begrunnes med høy fare for gjentakelse, og at 27-åringen tidligere er dømt for vold mot bestemora og ekskjæresten.

27-åringen har stått tiltalt i Sør-Trøndelag tingrett for å ha drept Råger Holte med over 100 bajonettstikk. Råger Holte ble funnet død 25. januar i hjemmet sitt på Ler, og en patolog mener at Holte fikk bajonettstikk også etter at han var død. I tillegg hadde Holte et kutt i panna etter å ha blitt truffet av en gjenstand.

Retten mener at Holte ble påført 130-140 stikk, og at han døde etter kort tid av blødninger. Ifølge retten har tiltalte forsøkt å skjule drapet ved å vaske klærne for å skjule blodspor, og deriblant en ullgenser som ble vasket på for høy temperatur slik at den krympet.

Holte ble funnet død av en telemontør som kom for å installere internett. Da var døra ulåst og gardinene trukket ned på stua. Holte lå på gulvet, og var dekket med en hundeseng og et flagg.

Aktor og forsvarer

- Vi konstaterer at tingretten vurderer skyld og utmåling av straff på samme måte som oss, sier aktor Per Morten Schjetne.

Bistandsadvokat Mette Skoklefald sier at hun hadde forventet det utfallet som retten kom fram til. Retten sier i dommen at 27-åringen skal betale erstatning og oppreisning til Holtes mor tilsvarende 249.000 kroner.

- Det er klart at det har vært en kjempebelastning for mor til Råger Holte som det er vanskelig å sette ord på. Hun har hele tiden vært forberedt på at det kunne bli en anke, sier Skoklefald.

Forsvarer Arve Opdahl sier at han ikke bruker ord som skuffet.

- Dommen er anket på alle punkter, og vil gå for lagmannsretten i full bredde. Vi mener at retten har lagt for lite vekt på vitnene. De er solide folk som har avgitt forklaring, sier Opdahl.

Retten viste flere ganger til at vitner har gitt forklaring, men at det er deres subjektive oppfatning hva de har sett.

Ankesaken starter i Frostating lagmannsrett 22. januar ifølge aktor Schjetne. Fram til da skal 27-åringen sitte i varetekt. 27-åringen ble pågrepet 25. januar, og hadde først status som vitne og så siktet for drap. Etter at dommen var opplest i dag fredag, gikk 27-åringen ut av salen sammen med to arrestforvarere. Han fikk et kort møte med sin mor før han ble fraktet videre.

Rettssaken mot 27-åringen startet 16. oktober i Sør-Trøndelag tingrett. I forkant hadde politiet hatt en omfattende etterforskning, og Melhus lensmannkontor fikk bistand fra Kripos og nabokontor. Mange meldte seg som vitner etter at politiet bad om tips. 49 ble stevnet av retten. Ikke alle vitnet ettersom de av ulike årsaker ikke var til stede i retten. Vitner har fortalt om at de så personer inne i huset natt til tirsdag 24. januar, og det ble også observert en person som kom til huset utpå dagen 24. januar.

Andre ble siktet

Sistnevnte person tror politiet var 43-åringen som ble pågrepet og siktet. Saken mot 43-åringen ble lagt vekk av politiet. 43-åringen har forklart at han skulle levere en mobiltelefon til Holte, men at ingen åpnet døra da han ringte på og banket på døra. Det ble også siktelsen mot en mann i 30-årene fra Tynset. Denne personen var innblandet i et håndgemeng helga før Holte ble drept. Retten har utelukket at mannen i 30-årene har hatt mulighet til å komme tilbake til Ler i tidsrommet Holte var i live, og mener at ingen andre enn tiltalte har begått drapet på Holte.

Mange har møtt opp for å høre dommen bli lest opp.

Politiet har hatt en svært grundig etterforskning i saken, og har foretatt over 300 avhør. Over 4000 dokumenter er produsert i saken. 27-åringen har vært inne til avhør, og nektet å si noe i retten.