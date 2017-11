Kjørte utfor med 2,2 i promille

Nyheter

En fredag ettermiddag i mars i fjor kjørte en østeuropeisk statsborger bosatt i Melhus, utfor veien på Byneset.

Mannen i slutten av 30-årene kjørte en kombibil fra Øysand og i retning Klett. I en sving på Byneset fikk han sleng på bilen. Først traff han en jordvoll, fortsatte i lufta og traff så et stort bjørketre. Taket på bilen ble nærmest revet av. Mannen brakk kjevebeinet og fikk også andre skader. Sør-Trøndelag tingrett mener det nærmest var flaks som hindret et langt alvorligere utfall.

Politiet bestemte seg for å få tatt en utvidet blodprøve, og blodprøven som ble tatt en time etter ulykka, viste en gjennomsnittsverdi med 2,2 promille.

I retten erkjente mannen at han er klar over at det er ulovlig å kjøre motorvogn når en har drukket alkohol. Før ulykka hadde han drukket mange bokser øl.

Aktor beklaget at saken var blitt gammel, og retten mente at den lange liggetiden hos politiet måtte tillegges stor vekt når det gjaldt lengden på straffa.

Mannen ble dømt til fengsel i 14 dager, ei bot på 10.000 kroner og tap av førerrett i tre år. Han må avlegge full ny førerprøve før han kan ha førerkort igjen.